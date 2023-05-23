Национальные приоритеты и точки роста: БСК приняла участие в Международной специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии»

Фото предоставлено БСК

Специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии» - одна из крупнейших международных площадок для презентации новых идей, технологий и оборудования нефтегазохимического комплекса страны. В этом году наряду с Башкирской содовой компанией в ней приняли участие порядка 315 предприятий из 36 регионов России, производители из Беларуси, Узбекистана, Ирана и КНР.

- БСК – постоянный участник отраслевых форумов и выставок. Это важный аспект работы компании, потому как мы обеспечиваем сырьем химический, нефтегазовый, металлургический комплексы страны, активно сотрудничаем со стекольными, строительными производствами. Поэтому поиски новых технологических решений, изменения рынков сбыта и работу в условиях активного импортозамещения просто необходимо обсуждать коллегиально – с партнерами и специалистами разных отраслей промышленности, - сообщает генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов.

Фото предоставлено БСК

Отдельное внимание участники деловой программы уделили теме бережливого производства. В Первенстве по бережливому производству, проходящему в формате деловой игры, соревновались специалисты крупнейших химических и нефтехимических предприятий Стерлитамака – Башкирской содовой компании и нефтехимической группы СНХЗ.

«Газ. Нефть. Технологии» - это эффективная площадка для интеграции опыта и установления новых взаимовыгодных контактов, способствующих технологическому развитию предприятий. Башкирская содовая компания, занимающая лидирующие в стране позиции по производству кальцинированной и пищевой соды, поливинилхлорида, заинтересована в новых партнерах, взаимовыгодная синергия с которыми будет способствовать как наращиванию научно-производственного потенциала конкретного предприятия, так и обретению технологического суверенитета отрасли промышленности в целом.