Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил решить проблему гуляющих по улицам лосей

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил решить проблему гуляющих по улицам города лосей Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил решить проблему гуляющих по улицам города лосей. На оперативном совещании в администрации 23 мая он обратился к замначальника Управления гражданской защиты Артуру Бубнихину.

– В социальных сетях получал обращения сегодня: вот уже четвертый-пятый день у нас на бульваре Давлеткильдеева лоси бегают. Наверное, их не было, и они как-то сюда попали, – сказал сити-менеджер.

По словам Бубнихина, УГЗ обсуждало этот вопрос с Минприроды Башкирии. По словам сотрудника аварийного ведомства, вероятнее всего лоси прибежали в город из Зауфимья – со стороны деревни Дудкино.

– Проработаем пути решения и впредь такого не допустим. Да, вопросов нет: наличие диких животных на улицах города представляет особую опасность, – добавил специалист.

Мэр попросил организовать безопасную эвакуацию лосей в их естественную среду обитания.

Напомним, первое свидетельство об обнаружении лосей в Уфе появилось 19 мая. Двух животных заметил известный таксист. Он сопроводил сохатых до леса.