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НовостиОбщество23 мая 2023 9:36

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил решить проблему гуляющих по улицам лосей

Ситуация с появившимися в городе животными на контроль взяло УГЗ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил решить проблему гуляющих по улицам города лосей

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил решить проблему гуляющих по улицам города лосей

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил решить проблему гуляющих по улицам города лосей. На оперативном совещании в администрации 23 мая он обратился к замначальника Управления гражданской защиты Артуру Бубнихину.

– В социальных сетях получал обращения сегодня: вот уже четвертый-пятый день у нас на бульваре Давлеткильдеева лоси бегают. Наверное, их не было, и они как-то сюда попали, – сказал сити-менеджер.

По словам Бубнихина, УГЗ обсуждало этот вопрос с Минприроды Башкирии. По словам сотрудника аварийного ведомства, вероятнее всего лоси прибежали в город из Зауфимья – со стороны деревни Дудкино.

– Проработаем пути решения и впредь такого не допустим. Да, вопросов нет: наличие диких животных на улицах города представляет особую опасность, – добавил специалист.

Мэр попросил организовать безопасную эвакуацию лосей в их естественную среду обитания.

Напомним, первое свидетельство об обнаружении лосей в Уфе появилось 19 мая. Двух животных заметил известный таксист. Он сопроводил сохатых до леса.