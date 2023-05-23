В Уфе утром 23 мая эвакуировали сотрудников Дома печати

фото: Telegram // Уфа с огоньком

В Уфе сегодня, 23 мая, эвакуировали сотрудников Дома печати на улице 50-летия Октября, 13. Об этом в соцсетях рассказал очевидец. Он прикрепил к сообщению фото с места происшествия: на снимке видно несколько десятков человек, стоящих у здания.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в МЧС Башкирии. В ведомстве передали, что в Доме печати ничего внештатного не произошло – там просто проводили пожарно-тактические занятия.

Напомним, две недели назад в Уфе из-за сообщения о бомбе эвакуировали несколько школ.