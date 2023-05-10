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НовостиПроисшествия10 мая 2023 6:25

В Уфе из-за сообщения о бомбе эвакуировали несколько школ

На электронные почты учреждений поступили сообщения о минировании здания
Захар ЯКОВЛЕВ

Сегодня утром, 10 мая, в Уфе из-за сообщения о бомбе эвакуировали несколько школ. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба городской администрации.

Речь идет об учреждениях №35, №41, №97, №106, №117 и №127. Как сообщили в мэрии, на электронные почты образовательных организаций поступили сообщения о минировании зданий. На места были направлены специалисты профильных служб экстренного реагирования.

– Организована работа согласно общему алгоритму действий при таких случаях. Информация уточняется, – заявили чиновники.

Напомним, недавно подобный случай произошел со школой №27. В расположенное на улице Комсомольской учреждение поступило сообщение о заложенном опасном предмете.