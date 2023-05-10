Сегодня утром, 10 мая, в Уфе из-за сообщения о бомбе эвакуировали несколько школ. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба городской администрации.

Речь идет об учреждениях №35, №41, №97, №106, №117 и №127. Как сообщили в мэрии, на электронные почты образовательных организаций поступили сообщения о минировании зданий. На места были направлены специалисты профильных служб экстренного реагирования.

– Организована работа согласно общему алгоритму действий при таких случаях. Информация уточняется, – заявили чиновники.

Напомним, недавно подобный случай произошел со школой №27. В расположенное на улице Комсомольской учреждение поступило сообщение о заложенном опасном предмете.