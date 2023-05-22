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НовостиОбщество22 мая 2023 6:26

Из-за Последнего звонка в Уфе до 17:00 22 мая перекрыли улицы Валиди и Гафури

В связи с этим изменится схема движения 14 маршрутных автобусов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Праздник Последнего звонка для выпускников 11 классов пройдет на нижней площадке конгресс-холла «Торатау»

Праздник Последнего звонка для выпускников 11 классов пройдет на нижней площадке конгресс-холла «Торатау»

Сегодня, 22 мая, из-за проведения Последнего звонка в Уфе перекрыли улицы Заки Валиди (между Аксакова и Мажита Гафури) и Мажита Гафури (между Пятигорской и Пушкина). Ограничение будет действовать до 17:00. Об этом ранее предупреждала городская администрации.

Из-за перекрытия улиц изменилась схема движения 14 маршрутных автобусов: №6, №14, №30, №31, №39, №59э, №75, №75э, №207, №227, №228, №249, №262к, №266. Они не будут следовать напрямую по улице Пушкина, не заезжая на Валиди и Гафури.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Напомним, праздник Последнего звонка для выпускников 11 классов пройдет на нижней площадке конгресс-холла «Торатау».