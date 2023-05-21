Как в Уфе пройдет Последний звонок для школьников

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

22 мая – особенный день для всех выпускников 11 классов в Башкирии. Именно в этот день для них прозвенит Последний звонок. В праздничном мероприятии в 2023 году примут участие 4,5 тысяч выпускников. Также 22 мая пройдут торжественные линейки для более чем 11 тысяч девятиклассников.

В Уфе празднование Последнего звонка состоится в амфитеатре конгресс-холла «Торатау». В программе мероприятия, которое начнется в 14:00, запланированы гранд-вальс под музыку Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае» и Дмитрия Шостаковича «Русский вальс».

В связи с проведением мероприятия будет перекрыто временно движение транспорта на улице Заки Валиди – от Аксакова до Мажита Гафури и от Пятигорской до Пушкина. Ограничение движения планируется с 12.00 до 17.00, и будут изменены схемы движения не только автомобилей, но и общественного транспорта.

Также напомним, что в этот день в Башкирии не будут продавать в магазинах алкоголь, причем за нарушение этого закона будет грозить внушительный штраф.