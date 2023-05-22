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НовостиОбщество22 мая 2023 5:23

Мэрия назвала причины отсутствия метро в Уфе

Это связано со сложными геологическими условиями и огромными финансовыми затратами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Мэрия Уфы назвала причины отсутствия метро в городе

Мэрия Уфы назвала причины отсутствия метро в городе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Уфы назвала причины отсутствия метро в городе. Разъяснение на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях в ответ на обращение жителя дала специалистка управления по взаимодействию со СМИ Лейсан Утяшева.

По словам чиновницы, строительство метрополитена в башкирской столице не планируется из-за сложных геологических условий расположения города и «огромных финансовых затрат, которых попросту нет»

– В качестве альтернативы планируем развивать сеть электротранспорта (трамвай, троллейбус) и городской электрички, – рассказала представительница администрации.

Напомним, в Уфе сейчас есть 92 трамвая и 134 троллейбуса – их технический износ составляет 100% и 97% соответственно. Этой весной в башкирскую столицу стали привозить старые трамваи из Москвы. Их планируется запустить в работу в июне.