Сегодня в Башкирии действует запрет на продажу алкоголя

Сегодня на территории Башкирии действует запрет на розничную продажу алкоголя Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня, в понедельник 22 мая, на территории Башкирии действует запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничение связано с проведением «Последнего звонка» у выпускников 9 и 11 классов школ.

Как ранее сообщало министерства торговли и услуг республики, мера касается только магазинов и не распространяется на предприятия общепита – рестораны, кафе и бары.

Напомним, помимо дня «Последнего звонка», запрет на продажу спиртного в Башкирии действует в дни сабантуев, День молодежи и даты его празднования, а также в День знаний и частично – в новогодние каникулы.