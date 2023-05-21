Спасатели уже неделю разыскивают 34-летнего жителя Башкирии

Фото: "Лиза Алерт"

В Башкирии уже неделю разыскивают пропавшего 34-летнего жителя Мелеузовского района Алексея Шишкова. Как рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в последний раз мужчину видели 15 мая, а после этого ни с кем из родных он на связь не выходил.

Приметы: рост 165 см, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: неизвестно.

Если вам что-то известно о местонахождении Анатолия Шишкова, просьба сообщить по волонтерам по номеру 8(800)00-54-52 или в полицию по номеру 112.

Напомним, что ранее волонтеры сообщили о том, что поиски 21-летнего уфимца Захара Л. завершились трагедией. Правда, при каких обстоятельствах погиб парень, и где было обнаружено его тело, волонтеры не сообщили.