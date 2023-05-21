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НовостиПроисшествия21 мая 2023 7:11

В Уфе трагедией завершились поиски 21-летнего парня, пропавшего неделю назад

Печальную новость сообщили волонтеры
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: ДПСО "Барс"

Фото: ДПСО "Барс"

В Уфе трагедией завершились поиски 21-летнего Захара Л., которого разыскивали родственники, волонтеры и полиция целую неделю. В последний раз парня видели 14 мая, после чего он перестал выходить на связь. К сожалению, чуда не произошло: волонтеры поисково-спасательного отряда «Барс» сообщили, что пропавшего парня нашли погибшим.

– Соболезнования родным и близким, - написали поисковики.

Где нашли погибшего уфимца и причины его гибели волонтеры сообщать не стали.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Захара Л.