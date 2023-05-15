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В Уфе разыскивают 21-летнего Захара Лосева. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Местонахождение молодого человека стало неизвестно вчера – 14 мая. Особые приметы пропавшего: его рост – 180 сантиметров, у него плотное телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. В день своего исчезновения он был одет черную олимпийку, белую футболку и черные спортивные штаны.

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Захара Лосева, поделиться ей по номеру 8 (937) 3-102-112 или 112. Также в своем объявлении активисты отметили, необходимость в помощи добровольцев.