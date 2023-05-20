Около села в Башкирии на берегу реки обнаружили труп неизвестной молодой женщины

Фото: архив КП

На берегу реки Большой Ик около села Новониколаевское в Кугарчинском районе обнаружили неопознанный труп женщины. ЧП, по данным газеты «Кугарчинские вести», произошло 18 мая.

Уточняется, что на вид погибшей от 25 до 35 лет, рост около 155-160 см, шатенка с волосами до плеч. Одета она была в момент смерти в куртку сиренево-розового цвета с капюшоном, в трико бирюзового цвета, бежевый вязанный свитер. Также на ней была футболка с рисунком в виде зайца с красным сердцем.

Правоохранители сообщили, что у трупа нет верхних зубов. Для удостоверения личности проводят экспертизу, также выясняется и причина гибели.