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НовостиОбщество20 мая 2023 15:42

Синоптики Башкирии пообещали в ближайшие дни жару до +26 градусов

Метеорологи передали на ближайшие три дня
Источник:kp.ru

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на 21, 22 и 23 мая. По предоставленным данным, в ночь на 21 мая ожидаются заморозки. В последующие дни температура воздуха поднимется до +26°.

Уже 21 мая днем температура воздуха составит +21,+26°, ветер спрогнозировали восточный.

22 мая пообещали неустойчивый ветер и температура воздуха по ночам +6,+11°, по востоку до +1°, днем +21,+26°.

23 мая также будет слабый ветер. Температура воздуха ночью останется на уровне +6,+11°, по востоку до +1°, днем +21,+26°.