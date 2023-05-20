Синоптики Башкирии пообещали в ближайшие дни жару до +26 градусов

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на 21, 22 и 23 мая. По предоставленным данным, в ночь на 21 мая ожидаются заморозки. В последующие дни температура воздуха поднимется до +26°.

Уже 21 мая днем температура воздуха составит +21,+26°, ветер спрогнозировали восточный.

22 мая пообещали неустойчивый ветер и температура воздуха по ночам +6,+11°, по востоку до +1°, днем +21,+26°.

23 мая также будет слабый ветер. Температура воздуха ночью останется на уровне +6,+11°, по востоку до +1°, днем +21,+26°.