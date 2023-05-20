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НовостиОбщество20 мая 2023 12:58

Уроженка Башкирии Эльмира Диваева прошла в финал 11 сезона шоу «Голос»

Она исполнила песню Жанны Фриске
Источник:kp.ru
Фото: скриншот с эфира шоу «Голос»

Фото: скриншот с эфира шоу «Голос»

Жительница Стерлитамака Эльмира Диваева прошла в финал вокального телешоу «Голос». Девушка представила на этом этапе конкурса в 11 сезоне композицию Жанны Фриске «А на море белый песок».

Напомним, что наставником Эльмиры был Владимир Пресняков. В его тройке было всего трое участниц, которые представили оригинальные аранжировки прошлых хитов.

Соперницами были Маргарита Багдасарян из Сочи и Алина Бахшалиева из Саратова, которые спели композиции «Ты где-то» Евы Польны и «Прощай» Вячеслава Добрынина.

Уроженка Башкирии сразу же вырвалась в лидеры еще на голосовании зрителей, Владимир Пресняков впоследствии передал ей половину всех своих голосов.ф