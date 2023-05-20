В пожаре в многоквартирном доме в Башкирии погибла 62-летняя женщина

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который начался ночью 20 мая в селе Куянтаево Баймакского района. По предоставленным данным, во время ЧП погибла 62-летняя женщина.

В ведомстве сообщили, что возгорание началось в одной из квартир жилого дома. Из огня эвакуировали в бессознательном состоянии, сейчас он находится в реанимации Баймакской ЦРБ. Кроме того, из огня спасли еще пятерых человек.

Погибшую нашли во время тушения огня, ее причины и обстоятельства выясняются. На месте работают дознаватель и следователи.