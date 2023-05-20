Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2023 9:32

В пожаре в многоквартирном доме в Башкирии погибла 62-летняя женщина

Еще один человек сейчас находится в реанимации
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который начался ночью 20 мая в селе Куянтаево Баймакского района. По предоставленным данным, во время ЧП погибла 62-летняя женщина.

В ведомстве сообщили, что возгорание началось в одной из квартир жилого дома. Из огня эвакуировали в бессознательном состоянии, сейчас он находится в реанимации Баймакской ЦРБ. Кроме того, из огня спасли еще пятерых человек.

Погибшую нашли во время тушения огня, ее причины и обстоятельства выясняются. На месте работают дознаватель и следователи.