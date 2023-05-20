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НовостиОбщество20 мая 2023 8:10

В Башкирии ушел из жизни 100-летний ветеран

Об этом сообщил глава Кумертау
Источник:kp.ru
Фото: Олег Фролов

Фото: Олег Фролов

Глава Кумертау Олег Фролов сообщил в социальных сетях 20 мая о смерти 100-летнего местного ветерана. По словам руководителя администрации, из жизни ушел Владимир Козимир.

– Владимир Иванович - человек-история, вековая история, наполненная невероятными воспоминаниями, подвигами и достижениями. Выражаю соболезнования семье, близким Владимира Ивановича, – отметил он.

Ветерану исполнилось 100 лет в феврале этого года, 9 мая он получил поздравление с Днем Великой Победы. Мэр города выразил огромную благодарность Владимиру Козимиру за его подвиг и низкий поклон.