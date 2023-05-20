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НовостиПроисшествия20 мая 2023 7:15

Брат жительницы Башкирии погиб в крупном пожаре дома

Женщина рассказала детали трагедии
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

По информации МЧС Башкирии, минувшей ночью, 20 мая, в деревне Новонагаево Краснокамского района произошел серьезный пожар, в котором погиб местный 60-летний мужчина.

По предоставленным данным, его тело нашли во время тушения. Предварительно он находился в доме вместе с сестрой. Женщина проснулась от странных звуков, а когда открыла дверь на веранду, увидела, что ее охватил сильный огонь. После она сразу же разбудила своего брата, выломала окно в зале и вышла наружу.

Мужчина в то же время стал ломать окно на кухне, но так и не смог выбраться. На месте сейчас работают следователи и дознаватель МЧС.