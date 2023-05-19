Отец погибшего в Уфе при падении телевизора 2-летнего ребенка высказался о трагедии

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В Уфе отец 2-летнего ребенка, который погиб из-за упавшего на него телевизора, заявил, что не имеет претензий к няне, присматривавшей за малышом в день трагедии. Об этом мужчина заявил в интервью телепроекту «Честно говоря».

По словам мужчины, няню для своего сына он со своей женой нашел через интернет.

– Около девяти часов [утра] я оставил ребенка [няне]. Где-то в 11 часов она позвонила из-за того, что упал на голову ребенка телевизор. «Кровь идет из носа, из ушей. Приезжайте быстрее». Я пока ехал, ребенок умер. С супругой это единственный сын был. Больше она не сможет родить, врачи сказали. Когда она рожала, нас уже предупредили, – отметил отец ребенка.

Он добавил, что не хочет, чтобы няню «посадили или наказали». По его словам, у нее тоже есть маленький ребенок на руках.

Напомним, несчастный случай произошел 17 мая в одном из домов на проспекте Октября. На находившегося под присмотром няни ребенка упал старый громоздкий телевизор. Мальчик скончался до приезда скорой помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.