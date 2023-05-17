Был дома с няней: в Уфе 2-летний ребенок погиб из-за упавшего на него телевизора

фото: СК РБ

В Уфе 17 мая ребенок погиб в квартире после того как на него упал телевизор. В этот момент он находился под присмотром няни. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проверку по факту инцидента проводит региональная прокуратура.

– В одной из квартир на проспекте Октября на мальчика, находившегося под присмотром няни, упал телевизор старого образца. В результате ребенок скончался от полученных травм, – передали в надзорном ведомстве.

Пресс-служба Минздрава республики рассказала «КП-Уфа», что ребенок умер до приезда бригады медиков – скорой помощи оставалось только констатировать его смерть.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты, сотрудники полиции, а также прокурор Уфы Сергей Воронков. Он координирует работу правоохранительных органов. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о профилактики безнадзорности и даст оценку действиям родителей погибшего ребенка.

Напомним, похожий случай ранее регистрировался в городе Белорецке. Тогда упавший телевизор проломил 2-летней девочке череп.