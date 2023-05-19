Ефрейтору из Башкирии изменили приговор по уголовному делу об уклонении от службы

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге 18 мая при рассмотрении апелляции приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии-поселении

Ефрейтору из Башкирии Марселю Кандарову изменили приговор по уголовному делу об уклонении от службы. Ранее Уфимский гарнизонный военный суд назначил ему пять тюрьмы. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге 18 мая при рассмотрении апелляции приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом со ссылкой на адвоката бывшего военнослужащего Наталью Гилязову написал РБК Уфа. Юрист намерена обжаловать решение и второй инстанции.

Напомним, как ранее сообщал Уфимский гарнизонный суд, контрактник Кандаров в мае 2022 года не явился к месту службы с целью уклониться от нее и не желая принимать участие в специальной военной операции. В сентябре его обнаружили и задержали сотрудники правоохранительных органов.