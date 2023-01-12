Уфимский суд приговорил ефрейтора к пяти годам тюрьмы за уклонение от службы

11 января Уфимский гарнизонный военный суд приговорил ефрейтора Марселя Кандарова к пяти годам тюрьмы за уклонение от службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 января Уфимский гарнизонный военный суд приговорил ефрейтора Марселя Кандарова к пяти годам тюрьмы за уклонение от службы. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Как пояснили в суде, контрактник Кандаров в мае 2022 года не явился к месту службы с целью уклониться от нее и не желая принимать участие в специальной военной операции. В сентябре его обнаружили и задержали сотрудники правоохранительных органов.

Против ефрейтора возбудили уголовное дело об уклонении «от прохождения военной службы в период мобилизации продолжительностью свыше одного месяца». Мужчину приговорили к пяти годам заключения в колонии общего режима.