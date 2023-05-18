В Башкирии водителя насмерть зажало между двумя троллейбусами из-за отключенного тормоза

фото: СК РБ

В депо в Башкирии 57-летнего водителя насмерть зажало между двумя троллейбусами из-за отключенного в одном из них тормоза. К такому выводу пришла Гострудинспекция, расследовавшая несчастный случай

Трагедия случилась ранним утром 20 февраля на территории депо «Стерлитамакского троллейбусного управления» перед выпуском электротранспорта на линию. Выйдя из цеха на маневровую площадь, слесарь по ремонту подвижного состава почувствовал запах гари. Он увидел, что один не обесточенный троллейбус, стоявший вплотную к другому, заискрил и задымился. Работник попробовал отсоединить штанги от контактной сети, но в одиночку сделать это не получилось. Ему на помощь прибежал один из водителей: он отключил ток, после чего машина немного скатилась назад.

– Слесарь в это время залез на лестницу и снял штанги. Спустившись, он увидел лежащего водителя задымившегося троллейбуса – его зажало между двумя машинами. Полученные при этом травмы стали для работника смертельными, – рассказали в Гострудинспекции.

В ходе расследования ведомство выяснило, что погибший прошел на маневровую площадь без путевого листа и предрейсового медосмотра. Он направился к своему троллейбусу, запустил его, однако при выходе из кабины не включил стояночный тормоз и не вырубил электрические цепи.

Гострудинспекция констатировала, что к несчастному случаю привели отсутствие контроля за соблюдением требований охраны труда со стороны работников. Ведомство передало материалы расследования в Следственный комитет.