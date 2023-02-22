В депо в Башкирии водителя насмерть зажало между двумя троллейбусами

фото: СК РБ

В депо башкирского города Стерлитамака 57-летнего водителя насмерть зажало между двумя троллейбусами. Об этом 22 февраля сообщили региональные Гострудинспекция и Следственный комитет.

Инцидент произошел 20 февраля около пяти часов утра. Троллейбус, на котором шофер собирался выходить на рейс, начал движение, когда тот стоял перед другим таким же транспортом. В итоге мужчину зажало между двумя машинами. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Сейчас СК проводит проверку по факту инцидента. Ведомство назначило судмедэкспертизу. Следователи опрашивают очевидцев и уточняют обстоятельства смерти мужчины. Свое расследование также проводит Гострудинспекция.