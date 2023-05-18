Парламент Башкирии освободит участников СВО от уплаты транспортного налога еще на год

Парламент Башкирии намерен освободить участников специальной военной операции и членов их семей от уплаты транспортного налога еще на один год Фото: Рустем АХУНОВ

Парламент Башкирии намерен освободить участников специальной военной операции и членов их семей от уплаты транспортного налога еще на один год. Инициативу, одобренную комитетом по бюджетной политике, планируют принять сразу в трех чтениях на заседании 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– В этом году они [участники СВО] не платят транспортный налог за 2022 год. С принятием закона граждане будут освобождены от налога за 2023 год, который подлежит уплате в 2024 году, – пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Льгота предоставляется участнику СВО и члену его семьи – супруге, отцу или матери – на одно транспортное средство по выбору. Освобождение от уплаты налога распространят на легковушки и грузовые автомобили, а также на мотоциклы, мотороллеры и другие машины, в том числе на пневматическом и гусеничном ходу. Мощность двигателя значения не имеет.

Напомним, мера поддержки участников СВО в виде освобождения от транспортного налга была принята в ноябре прошлого года.