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НовостиОбщество17 ноября 2022 11:28

Парламент Башкирии освободил участников СВО от уплаты транспортного налога

Депутаты единогласно одобрили законопроект Минфина республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
17 ноября депутаты башкирского парламента единогласно приняли законопроект, освобождающий участников специальной военной операции или членов их семей от уплаты транспортного налога за 2022 год

17 ноября депутаты башкирского парламента единогласно приняли законопроект, освобождающий участников специальной военной операции или членов их семей от уплаты транспортного налога за 2022 год

17 ноября депутаты башкирского парламента единогласно приняли законопроект, освобождающий участников специальной военной операции или членов их семей от уплаты транспортного налога за 2022 год. Соответствующую норму подготовил региональный Минфин.

Льготу будут предоставлять на одно транспортное средство по выбору. Освобождение от уплаты налога распространят на легковушки и грузовые автомобили, а также на мотоциклы, мотороллеры и другие машины, в том числе на пневматическом и гусеничном ходу. Мощность двигателя значения не имеет.

Под членами семей участника СВО подразумеваются супруга, отец или мать. Затраты на реализацию закона составят около 100 млн рублей. Эти деньги уже заложены в проект бюджета Башкирии на предстоящие три года.