Аллею перед Театром Кукол в Уфе благоустроят за 102,4 млн рублей

фото: vk.com // Альберт Маликов

Аллею перед Башкирским государственным театром кукол в Уфе благоустроит компания «Уралагротехсервис». Фирма согласилась выполнить работы за 102,4 млн рублей, снизив начальную стоимость на 2 млн. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Напомним, возле реконструируемого сейчас Театра кукол создадут аллею миниатюр: выполненные в малой форме копии архитектурных сооружений из перечня ЮНЕСКО и башкирских памятников природы. На площадке появятся Исаакиевский собор, Софийский кафедральный собор, собор Успения Пресвятой Богородицы, Чесменская церковь, собор Василия Блаженного, Новодевичий монастырь, Успенский собор Сергиев Посад, храм Вознесения, Ласточкино гнездо, памятник Тысячелетие России, Зимний дворец и Кижи. Из макетов памятников природы установят Инзерские Зубчатки, гору Юрактау, Капову пещеру и Мавзолей Тура-Хана.

Согласно контракту, благоустройство аллеи должно быть завершено до 15 сентября текущего года.