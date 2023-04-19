У Театра кукол в Уфе сделают аллею с миниатюрами известных сооружений и памятников природы

фото: vk.com // Альберт Маликов

Возле реконструируемого сейчас Театра кукол в Уфе сделают аллею, на которой установят миниатюры известных архитектурных сооружений из перечня ЮНЕСКО и макеты башкирских памятников природы. Детский городок при этом сохранится – его планируется обновить. Об этом в своих соцсетях 19 апреля рассказал глава Орджоникидзевского района.

– Думаю, это место станет одним из любимых для горожан, а также гостей нашей столицы, – отметил чиновник.

Он показал, какие именно миниатюры появятся на аллее Театра кукол. Это Исаакиевский собор, Софийский кафедральный собор, собор Успения Пресвятой Богородицы, Чесменская церковь, собор Василия Блаженного, Новодевичий монастырь, Успенский собор Сергиев Посад, храм Вознесения, Ласточкино гнездо, памятник Тысячелетие России, Зимний дворец и Кижи. Из макетов памятников природы установят Инзерские Зубчатки, гору Юрактау, Капову пещеру и Мавзолей Тура-Хана.