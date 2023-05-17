Появились фото из квартиры в Уфе, где 2-летнего ребенка убило упавшим телевизором

фото: прокуратура РБ

Прокуратура Башкирии опубликовали фотографии из квартир в Уфе, где 2-летнего ребенка убило упавшим телевизором.

На снимках видно, что на мальчика с миниатюрной тумбы рухнул увесистый телевизор старого образца. На полу растеклась лужа крови. У стены можно заметить стеллаж с книгами – самая нижняя полка окутана скотчем словно из соображений безопасности.

фото: прокуратура РБ

Напомним, несчастный случай произошел 17 мая в одном из домов на проспекте Октября. Ребенок, на которого упал телевизор, находился под присмотром няни. Он скончался до приезда скорой помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проверку по факту гибели мальчика организовала прокуратура.