В Уфе 2-летнего ребенка в квартире убило упавшим телевизором

В квартире жилого дома на проспекте Октября, 83/1 в Уфе на 2-летнего ребенка рухнул телевизор Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 17 мая, в квартире жилого дома на проспекте Октября в Уфе на 2-летнего ребенка рухнул телевизор. От полученных травм малыш скончался на месте происшествия. Об этом сообщила башкирская прокуратура.

По данным ведомства, мальчик находился под присмотром няни, когда на него упал старый телевизор.

– На месте происшествия в обстоятельствах и причинах случившегося разбирается прокурор Уфы Сергей Воронов, он координирует работу правоохранительных органов, – передали в прокуратуре.

Ведомство проверит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и даст оценку действиям родителей погибшего ребенка. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием по поводу происшествия в Следственный комитет Башкирии.

Напомним, похожий случай ранее регистрировался в городе Белорецке. Тогда упавший телевизор проломил 2-летней девочке череп.