В Башкирии двухлетняя девочка проломила череп телевизором

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-19T10:08:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Маленькая девочка из Башкирии получила жуткую травму после того как на нее упал телевизор. По данным собственного источника «КП-Уфа», инцидент произошел в городе Белорецке 16 ноября.

По предварительной информации, малышка играла в комнате частного дома и в какой-то момент случайно задела бытовой прибор. Тот покачнулся и рухнул прямо на девочку. Родители вызвали скорую помощь.

Медики доставили пострадавшую в Белорецкую больницу. Врачи диагностировали ей тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом черепа. По состоянию на 17 ноября девочка находилась в коме.

Известно, что семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно. Информацию о случившемся передали стражи порядка. На место происшествия выезжали сотрудники местного МВД и Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU