В центре Уфы 18 мая из-за отправки мотострелкового полка на шесть часов перекроют две улицы

фото: glavarb.ru

Завтра, 18 мая, из-за отправки в зону специальной военной операции формируемого мотострелкового полка «Башкортостан» на шесть часов перекроют участки двух улиц: Советской (между Заки Валиди и Октябрьской Революции) и Пушкина (между Цюрупы и Ленина). Ограничение будет действовать с 10:00 до 16:00. Об этом предупредила городская администрация.

Там добавили, что из-за перекрытия изменится маршрут девяти автобусов: №13, №14, №31, №51, №57, №57а, №234, №249, №257к. Со схемой их движения можно ознакомиться ниже.

фото: ufacity.info

– Организаторы церемонии приносят извинения за временные неудобства и просят заблаговременно выбирать маршруты движения, – обратилась к горожанам мэрия.

Церемония отправки пройдет на Советской площади. Ранее говорилось, что на боевое слаживание направят артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева.