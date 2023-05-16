Башкирия сформировала артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева

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Башкирия сформировала еще одно подразделение для участия в специальной военной операции – артиллерийский дивизион имени героя Советского Союза Мугина Нагаева. Он войдет в состав полка, названного в честь республики. Об этом 16 мая сообщил телеграм-канале «Башкирский батальон».

Дивизион планируется отправить на боевое слаживание в четверг, 18 мая. Проводы состоятся на Советской площади в Уфе. В них примет участие глава региона Радий Хабиров.

Мугин Нагаев – герой Великой Отечественной войны. С 1942 по 1945 год он воевал в составе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, был командиром огневого взвода противотанковой батареи. За боевые заслуги его дважды представили к званию Героя Советского Союза. Нагаев был старейшим ветераном 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Он умер в 2020 году в возрасте 102 лет.

Напомним, с конца апреля на боевое слаживание были отправлены еще два башкирский батальона – имени Даяна Мурзина и Тагира Кусимова. Оба они, как и дивизион Нагаева, войдут в Башкирский мотострелковый полк.