В Башкирии спрогнозировали рост цен на коммунальные услуги с 2024 по 2026 год

Минэкономразвития Башкирии опубликовало прогноз предельных темпов роста цен на коммунальные услуги с 2024 по 2026 год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минэкономразвития Башкирии опубликовало прогноз предельных темпов роста цен на коммунальные услуги с 2024 по 2026 год. Документ появился на сайте ведомства 10 мая.

По оценке министерства, газ будет ежегодно дорожать на 7%, а электроэнергия – на 6% в 2024 году и на 5% в 2025 и 2026 году. Также ожидается, что тарифы на отопление и водоснабжение в 2024 году вырастут на 4,9%, а в каждый из последующих двух лет – на 4%. Предельный рост платы за коммунальные услуги в целом составит 6,3% в 2024 году и 5,3% в 2025 и 2026.

Напомним, плата за услуги ЖКХ в Башкирии выросла 1 декабря прошлого года.