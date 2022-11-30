В Башкирии с 1 декабря подорожает плата за услуги ЖКХ - за что будем платить больше

В следующий раз тарифы на ЖКУ вырастут через полтора года - в июле 2024 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии с 1 декабря 2022 года в среднем на 9% подорожают практически все виды коммунальных услуг.

Ранее в республике тарифы на услуги ЖКХ всегда дорожали только один раз в год – с 1 июля. В 2022 оду по решению правительства России новые цены устанавливаются во второй раз. Подорожание коснется всех основных видов ресурсов и услуг: вывоз мусора, отопление, газоснабжение, горячая и холодная вода, водоотведение, электричество.

Как пояснили «КП-Уфа» в Госкомитете Башкирии по тарифам, в среднем общее подорожание стоимости всех коммунальных услуг составит 9%. Максимальное отклонение от этой цифры не должно превышать 2%. Проще говоря, какие-то ресурсы подорожают меньше, чем на эти девять процентов, а общая плата за коммуналку не должна вырасти более чем на 11%.

Стоит отметить, что правительство России переносит индексацию тарифов на коммунальные услуги с июля 2023 года на 1 декабря 2022. В следующий раз повышение стоимости произойдет только в июле 2024 года.

- Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных коммунальных услуг для населения, - отметили в госкомитете Башкирии по тарифам.

ЧТО И НА СКОЛЬКО ПОДОРОЖАЕТ

И так, на сколько подорожают услуги ЖКХ в Башкирии с 1 декабря 2022 года? В Госкомитете по тарифам сообщили «КП-Уфа», что, в среднем, стоимость оплаты электричества вырастет на 9%, газ подорожает на 8,5%, услуги водоснабжения, водоотведения, отопления и вывоза мусора также подорожает на 9%.

К слову, в Башкирии есть еще одна услуга ЖКХ, которая не регулируется. Речь идет о такой строке в квитанциях, как «Содержание». Стоимость этой услуги, куда входит уборка подъездов, обслуживание домофонов, замена лампочек в подъезде и так далее, определяется управляющей компанией или ТСЖ. Плату за содержание общедомового имущества могут повышать вне зависимости от роста цен на другие услуги.

К слову, объяснили в Госкомитете по тарифам и почему при оплате коммунальных услуг через онлайн приложения банков взымается комиссия. Она была и раньше, но ее оплачивали не жители, а «регулируемые организации». То есть поставщики ресурсов и услуг. С недавних пор в правительстве России решили, что комиссию при оплате ЖКУ через онлайн поставщики платить не должны.

КАК РАССЧИТЫВАЮТ ТАРИФЫ

По какому принципу власти Башкирии, например, определяют, на сколько должны подорожать те или иные услуги? В Госкомитете республики по тарифам поясняют, что они рассматривают «тарифные предложения» от поставщиков ресурсов.

- Специалистами рассматриваются тарифные заявки от организаций тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроэнергии, тщательно изучаются предложения организаций об установлении стоимости ресурса, анализируются фактические затраты предприятия, рассчитываются прогнозные тарифы и формируются экспертные заключения и проект тарифного решения, - рассказали о процедуре установления тарифов в госкомитете.

Далее Госкомитет по тарифам, учитывает все затраты, которые несут поставщики ресурсов и утверждают или отклоняют предложенный тариф. Если повышение стоимости услуги не обоснованное, то его не принимают.