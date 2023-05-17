В Уфе встретили прибывших в отпуск из зоны СВО мобилизованных жителей Башкирии

фото: Telegram // "Башкирский батальон"

Сегодня утром, 17 мая, на Советскую площадь в Уфе в отпуск из зоны специальной военной операции прибыли мобилизованные жители Башкирии. Их встретили советник главы республики Алик Камалетдинов и председатель регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. Об этом сообщил телеграм-канал «Башкирский батальон».

Военнослужащие по традиции возложили цветы к памятнику генералу Минигали Шаймуратова и разъехались к своим семьям. Они пробудут в отпуске две недели.

Напомним, вчера стало известно, что Башкирия сформировала артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева.