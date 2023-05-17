В пункте приема металлолома в Башкирии обнаружили учебную авиабомбу

фото: Росгвардия

В башкирском городе Белебее в пункте приема металлолома полиция обнаружила учебную авиационную бомбу. Случай произошел во вторник, 16 мая. Об этом сообщила региональная Росгвардия.

– Опасная находка была обнаружена сотрудниками полиции в ходе проведения профилактических мероприятий в пункте приема металлолома, – передали в ведомстве.

Специалисты группы разминирования ОМОН обследовали объект и определили, что это учебная авиабомба без взрывателя и парашютной части. Предмет не представлял опасности для окружающих. После осмотра его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Росгвардия напомнила, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо быть осторожными: не приближаться к находке и сообщить о ней в правоохранительные органы.

Напомним, в минувшее воскресенье, 14 мая, в пункте приема металлолома в Уфе при взрыве артснаряда погиб человек.