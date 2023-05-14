Взрывотехники группы разминирования обнаружили на месте происшествия 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 14 мая, в пункте приема металлолома в Уфе при взрыве артснаряда погиб человек. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ. Информацию «КП-Уфа» подтвердил собственный источник.

Инцидент произошел в половине третьего дня в частном пункте приема металла. Личность погибшего устанавливается. Детонация не привела к разрушению помещения, где она случилась.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе Росгвардии Башкирии, взрывотехники группы разминирования обнаружили на месте происшествия 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии, 20 из них представляют опасность. Их передали на уничтожение.

Росгвардия напомнила жителям, что при обнаружении любых подозрительных предметов, перемещать, проводить самостоятельный осмотр, или предпринимать какие-либо иные действия с ними категорически запрещено. О находке необходимо незамедлительно сообщить сотрудникам правоохранительных органов.