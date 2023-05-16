В Уфе возбудили дело против матери, оставившей 6-летнего сына на 2 дня одного дома

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В Уфе возбудили уголовное дело против матери, оставившей шестилетнего сына на два дня одного в квартире. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Инцидент случился утром 14 мая в 22-этажном доме №158 на улице Шмидта. Ребенок находился один в квартире с субботы. Из окна 11 этажа он кричал, чтобы ему открыли дверь. Пока аварийные службы безуспешно пытались связаться с матерью мальчика, с ним через дверь общались спасатели и полицейские. Дозвониться они смогли только до хозяина квартиры – женщина снимала жилье. Мужчина быстро приехал и открыл дверь. Ребенок был цел и невредим. Его передали сотрудникам полиции.

В отношении мамы мальчика было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Следственно-оперативная группа разыскивают женщину, устанавливает обстоятельства случившегося, исследует жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, а также иные причины, способствовавшие произошедшему.