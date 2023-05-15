В Уфе спасатели помогли 6-летнему мальчику, который кричал о помощи из окна 11 этажа

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В Уфе спасатели помогли 6-летнему мальчику, который кричал о помощи из окна квартиры на 11 этаже. Мать оставила его одного, и он очень сильно хотел гулять. Случай произошел на улице Шмидта, 158 утром 14 мая. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

– В 11:45 от очевидцев поступила информация о том, что из окна 11-го этажа 22-этажного жилого дома […] высовывается и кричит ребенок. На место выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда, психолог Управления гражданской защиты г. Уфы, полиция, – передали в ведомстве.

Как выяснилось, ребенок находился один в квартире с субботы. Из окна он кричал, чтобы ему открыли дверь. Пока аварийные службы безуспешно пытались связаться с матерью мальчика, с ним через дверь общались спасатели и полицейские. Дозвониться они смогли только до хозяина квартиры – женщина снимала жилье. Мужчина быстро приехал и открыл дверь. Ребенок был цел и невредим. Его передали сотрудникам полиции.