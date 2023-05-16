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НовостиПроисшествия16 мая 2023 15:02

В Башкирии из реки Белая извлекли труп 59-летнего мужчины

Обстоятельства происшествия устанавливаются
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня днем, 16 мая, в башкирском городе Белорецк извлекли из реки Белая труп 59-летнего мужчины. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Из водоема тело извлекли и передали сотрудникам полиции спасатели Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Причина и обстоятельства случившейся трагедии устанавливаются, специалисты проводят следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, вчера вечером, 15 мая, в реке Белой в Уфе было обнаружено тело неизвестного мужчины в одежде. Тело находилось в воде вблизи Базисного проезда, 4а, в пяти метрах от берега.