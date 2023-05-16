В реке Белой в Уфе обнаружили тело неизвестного мужчины в одежде

Спасатели извлекли труп из воды и передали его сотрудникам полиции Фото: Рустем АХУНОВ

В реке Белой в Уфе вечером 15 мая обнаружили тело неизвестного мужчины в одежде. Об этом сообщило управление гражданской защиты.

Как пояснили в экстренном ведомстве, информация об обнаружении трупа поступила от очевидцев в 20:30. Тело находилось в воде вблизи Базисного проезда, 4а, в пяти метрах от берега. Уточняется, что на вид покойному около 50 лет.

Спасатели УГЗ извлекли труп из воды и передали его сотрудникам полиции. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, в конце апреля в Уфе в огромной луже утонул отец двоих детей.