Минздрав рассказал о состоянии жителя Уфы, которого в машине пять раз ударили ножом

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В министерстве здравоохранения Башкирии «КП-Уфа» рассказали о состоянии жителя Уфы, которого в салоне автомобиля пять раз ударил ножом неизвестный. Случай произошел 15 мая на парковке рядом с домом по улице Менделеева, 134/9.

– Вчера прооперировали. Находится в реанимационном отделении. Состояние с положительной динамикой, – передали в ведомстве.

Напомним, пострадавший является 59-летним местным жителем. По предварительным данным, он сидел в машине, когда на него с ножом набросился прохожий. Мужчина получил два пореза на руке и три – на ногах. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого.