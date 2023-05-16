В Уфе неизвестный пять раз ударил ножом сидящего в автомобиле мужчину

кадр видео с места происшествия // vk.com

В Уфе неизвестный пять раз ударил ножом сидящего в автомобиле 59-летнего мужчину. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе МВД Башкирии.

Случай произошел днем 16 мая на парковке недалеко от дома по улице Менделеева 134/9. Пострадавший получил от незнакомца два пореза на руке и три на ногах. Медики оказали ему первую помощь на месте, а затем доставили в больницу №22.

Что стало мотивом нападения, пока неизвестно. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

– Сотрудниками полиции в настоящее время проводится проверка, устанавливается местонахождение подозреваемого, по итогам которой будет принято процессуальное решение, – передали в МВД РБ.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в Минздрав Башкирии, чтобы узнать о состоянии пострадавшего. Как только ответ появится, мы его опубликуем.