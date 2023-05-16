Мэрия Уфы потратит на ремонт дорог на городском кладбище до 9 млн рублей

Мэрия Уфы потратит на ремонт межквартальных дорог на городском кладбище №10 до 9 млн рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

Мэрия Уфы потратит на ремонт межквартальных дорог на городском кладбище №10 до 9 млн рублей. Соответствующий тендер 15 мая объявило Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации.

Согласно описанию закупки, деньги на проведение работ выделены местным бюджетом. Дороги должны быть отремонтированы в течение 30 рабочих дней после заключения контракта с подрядчиком. Исполнитель должен будет предоставить 5-летнюю гарантию на нижний и верхний слои дорожного покрытия.

Напомним, кладбище №10 в Орджоникидзевском районе Уфы было открыто в 2022 году.