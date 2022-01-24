Места под захоронения на кладбище Уфы закончатся раньше запланированного срока

С 1 февраля в Уфе начнет действовать особый режим захоронений Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе из-за «сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки» и «увеличения количества погребений» места на действующем кладбище «Северное-2» закончатся раньше, чем планировалось его закрыть. Мэрия вводит временный порядок захоронений. Об этом сегодня, 24 января, сообщила пресс-служба городской администрации.

– В связи с окончанием мест под новые захоронения сформирован земельный участок под «Городское кладбище № 10». Осенью 2021 года […] начаты работы по устройству подъездной дороги к новому кладбищу. Данные работы будут продолжены в весенний период 2022 года. – передали в мэрии.

Администрация вводит «особый режим захоронений»: с 1 февраля и до начала весенней распутицы все новые погребения будут осуществляться на «Городском кладбище № 10». На кладбищах «Северное» и «Северное-2» разрешат только родственные захоронения. В апреле-мае 2022 года, а также при устройстве подъездной дороги к 10-у кладбищу погребения временно вернут на «Северное-2», а после окончания строительных работ будут выполняться на «Городском кладбище № 10».