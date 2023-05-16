В Уфе запустили новый автобусный маршрут №297

фото: ufacity.info

В Уфе появился новый автобусный маршрут – №297. Он соединяет центр города с микрорайоном «Сосны» и жилым комплексом 8 Марта. Об этом 15 мая сообщила мэрия.

фото: ufacity.info

Рейсы обслуживает частный перевозчик «Авто-Лайн». На линии работают всего четыре микроавтобуса, которые вмещают 24 человека. Интервал движения общественного транспорта составляет 10-20 минут. Поездка обойдется в 35 рублей, независимо от формы оплаты, будь то наличные, банковская карта или «Алга».

Ранее в Минтрансе Башкирии объясняли, что необходимость в новом маршруте появилась из-за разросшегося микрорайона 8 Марта, где сейчас проживают более 800 семей. Люди жаловались на недостаточное транспортное обслуживание.