На следующей неделе в Уфе запустят новый автобусный маршрут №297

фото: Telegram // Александр Клебанов

В течение следующей недели в Уфе запустят новый автобусный маршрут – №297. Он будет следовать от микрорайона Сосны до улицы имени города Галле через жилой комплекс 8 марта. Пока рейс будут обслуживать четыре машины. Об этом в своем телеграм-канале 15 апреля сообщил министр транспорта Башкирии Александр Клебанов.

– На данном маршруте пассажиры смогут оплатить за проезд картой Алга, – отметил чиновник.

Необходимость в новом маршруте появилась из-за разросшегося микрорайона 8 марта, где проживают более 800 семей. Люди жалуются на недостаточное транспортное обслуживание. Из общественного транспорта в ЖК до последнего времени был только маршрут №220.