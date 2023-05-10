Хабиров поручил снести входные ворота Парка Аксакова в Уфе

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Сегодня, 10 мая, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе правительственного оперативного совещания в Центре управления республикой поручил снести входную арку Парка Аксакова в Уфе.

– Ну, красиво, конечно. Надо сохранить. Но все стойки «пошли», как говорится. Сюда детей нельзя пускать – крен большой. Это все может в любой момент гикнуться, извините. Это надо сносить, но восстанавливать один в один из натурального камня. Я своих детей через эту арку не поведу, она не подлежит восстановлению. Но мы людям должны объяснить: то, что есть, – оно будет. Скоро откроем Парк Нефтехимиков, мы ж там воссоздали входную группу из натурального камня, которая будет 100 лет стоять. Нам внимательно надо смотреть такие вещи. То, что можно сохранить, надо сохранять. То, что нельзя, – давайте принимать решения. Но самое главное – людям объяснять. Чтобы не прибегали и не говорили: «Убиваете старину». Не убиваем старину. Не подлежит восстановлению – значит, вперед и двигаемся дальше, – заявил руководитель региона.