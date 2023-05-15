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НовостиПолитика15 мая 2023 20:00

Николай Ельников возглавил Уфимский район Башкирии

Ранее должность главы муниципалитета занимал Вилорий Угаров
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: аккаунт Николая Ельникова в социальных сетях

Фото: аккаунт Николая Ельникова в социальных сетях

Николай Ельников возглавил администрацию Уфимского района Башкирии. Об этом оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой сообщил руководитель республики Радий Хабиров.

– Решением совета Уфимского района от 12 мая главой администрации Уфимского района по контракту назначен Ельников Николай Павлович. Николай Павлович, желаю вам удачи, успехов, хорошей работы, – сказал глава республики.

Напомним, в прошлом с поста главы администрации Уфимского района Башкирии ушел Вилорий Угаров. На этой должности чиновник проработал девять лет.