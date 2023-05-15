Николай Ельников возглавил Уфимский район Башкирии

Фото: аккаунт Николая Ельникова в социальных сетях

Николай Ельников возглавил администрацию Уфимского района Башкирии. Об этом оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой сообщил руководитель республики Радий Хабиров.

– Решением совета Уфимского района от 12 мая главой администрации Уфимского района по контракту назначен Ельников Николай Павлович. Николай Павлович, желаю вам удачи, успехов, хорошей работы, – сказал глава республики.

Напомним, в прошлом с поста главы администрации Уфимского района Башкирии ушел Вилорий Угаров. На этой должности чиновник проработал девять лет.