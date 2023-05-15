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НовостиСпорт15 мая 2023 19:35

Хабиров встретился в Уфе с олимпийскими чемпионами Станиславом Поздняковым и Давидом Мусульбесом

Глава Башкирии обсудит вопросы развития спорта в республике
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

15 мая глава Башкирии Радий Хабиров встретился в Уфе с четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым и олимпийским чемпионом по вольной борьбе Давидом Мусульбесом. Об это руководитель республики рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Как поведал в своей публикации Хабиров, 16 мая он обсудит с гостями вопросы развития спорта в регионе, а также откроет фабрику по пошиву спортивной одежды ZASPORT.

Напомним, недавно в Башкирию приезжал известный российский борец Федор Емельяненко. Радий Хабиров провел с ним встречу, по результату которой они договорился совместно развивать детский спорт, подготавливать тренеров по смешанным единоборствам, проводить мастер-классы и встречи с детьми.